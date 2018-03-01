قائد المنتخب الصربي لا يعرف شيئا عن المنتخب المغربي وهاش قال عليه ﻿

أكد أليكساندر كولاروف قائد المنتخب الصربي، أنه لا يعرف شيئا عن المنتخب المغربي، الذي سيواجه يوم الجمعة المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

"شوف سبور"

أكد أليكساندر كولاروف قائد المنتخب الصربي، أنه لا يعرف شيئا عن المنتخب المغربي، الذي سيواجه يوم الجمعة المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

وأضاف قائد المنتخب الصربي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس بمدينة تورينو، أن المنتخب المغربي يبقى مجهولا ، لكن أمامنا أربعة أيام قبل مواجهته ، لذلك سنتعرف عليهم . أنا أعرف المنتخب النيجيري أكثر لأنني لعبت مع بعض من لاعبيه، وهم يملكون فريقا جيدا.

ويذكر أن المباراة بين المنتخب المغربي و المنتخب الصربي، ستجرى على أرضية الملعب الأولمبي ، بتورينو الإيطالية، على الساعة السابعة و النصف مساء.