ياربي السلامة.. شخص ملقب بـ ''شليحة'' شرمل خطيبتو وخسر ليها وجهها بعدما خلاتو وتخطبات لشاب آخر بسلا+صور وتفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة تنحدر من منطقة القرية بسلا، حلت يومه الثلاثاء، بالدائرة الأمنية السادسة، وذلك من أجل الاستماع لها، عقب سقوطها ضحية خطيبها السابق والذي شرملها على مستوى الوجه بواسطة شفرة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة تنحدر من منطقة القرية بسلا، حلت يومه الثلاثاء، بالدائرة الأمنية السادسة، وذلك من أجل الاستماع لها، عقب سقوطها ضحية خطيبها السابق والذي شرملها على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة ''زيزوار''.

وأوضحت ''سهام'' الضحية البالغة من العمر 28 سنة، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، في كشفها عن تفاصيل الواقعة أنها كانت مخطوبة بشاب يكبرها بسنتين يدعى ''ح.ب'' ملقب بـ ''شليحة'' يعمل كبائع للهواتف النقالة، لكنها قررت الانفصال عنه وارتبطت بشخص آخر مطلق، تقدم إلى خطبتها من أسرتها.

وأضافت سهام أن خطيبها السابق وطليقة خطيبها الجديد، اتفقا على الاعتداء عليها، مبرزة على أنها التقت بالزوجة السابقة لخطيبها الثاني في الشارع وسط الأسبوع الماضي، ودخلت معها في نقاش حاد، قبل أن تتفاجأ بخطيبها الأول وهو يباغثها ويوجه لها طعنات بواسطة شفرة حلاقة ما تسبب في تشوه وجهها.

وأكدت سهام على أن ''شليحة'' وبعد الواقعة فر إلى وجهة غير معلومة وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لإيقافه، بينما تم نقلها إلى المستشفى لرتق جراحها التي أصيبت بها، ما مكنها من الحصول على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 40 يوما.