مؤلم وبالصور..شوفو لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة سقوط رافعة بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور التي توثق لحظة انتشال جثتي عاملي بناء، لقيا مصرعهما يومه الثلاثاء، عقب سقوط رافعة بورش للبناء بسيدي مومن بالبيضاء.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور التي توثق لحظة انتشال جثتي عاملي بناء، لقيا مصرعهما يومه الثلاثاء، عقب سقوط رافعة بورش للبناء بسيدي مومن بالبيضاء.

وكان مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، قد أكد على أن الحصيلة النهائية لفاجعة سقوط رافعة بورش للبناء بسيدي مومن بالبيضاء، تشير إلى مصرع عاملي بناء وإصابة ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المصدر ذاته أن ضحيتي الفاجعة تم نقلهما إلى مستودع الأموات الرحمة، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى المنصور ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة حالته.

وأشار ذات المصدر إلى أن الحادث، تسبب في قطع الطريق المقابلة للورش، بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن المنطقة بسبب سقوط الرافعة على أسلاك كهربائية عالية التوتر.