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يا ربي السلامة..هاذ شي خطير بزاف: شاب هو ومراتو شد ختو شرملها وخسر ليها وجهها بالقنيطرة

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 13:51 يا ربي السلامة..هاذ شي خطير بزاف: شاب هو ومراتو شد ختو شرملها وخسر ليها وجهها بالقنيطرة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..هاذ شي خطير بزاف: شاب هو ومراتو شد ختو شرملها وخسر ليها وجهها بالقنيطرة
اهتز دوار كفيفات جماعة المكرن بالقنيطرة، مساء أمس الإثنين، على وقع جريمة جد بشعة، بطلها شخص، أقدم على شرملة شقيقته رفقة زوجته، من خلال توجيه طعنات خطيرة لها على مستوى الوجه.

"شوف تيفي"

 اهتز دوار كفيفات جماعة المكرن بالقنيطرة، مساء أمس الإثنين، على وقع جريمة جد بشعة، بطلها شخص، أقدم على شرملة شقيقته رفقة زوجته، من خلال توجيه طعنات خطيرة لها على مستوى الوجه.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور المؤلمة للضحية والتي تكشف عن خطورة الإصابات التي تعرضت لها.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بـ "فاطنة.أ"، تعرضت لاعتداء على يد شقيقها وزوجته والتي هي في نفس الوقت ابنة خالتها، حيث تفاجأت بهما وهما يحكمان السيطرة عليها بالقرب من منزل الأسرة بالدوار المذكور، ويقومان بتشويه وجهها بواسطة سلاح أبيض انتقاما منها بسبب خلاف حول الأحق في امتلاك "منزل الأسرة".

وأشارت المصادر ذاتها أن صراخ الضحية، ساهم في نجاتها من الموت، موضحين أن الزوج وزوجته وبعد النازلة فرا إلى وجهة غير معلومة.

 

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المغرب شوف تيفي جماعة المكرن القنيطرة الزوج شقيق

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