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خطير.. بسباب المخدرات شاب قتل صاحبو بموس في الهراويين

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 13:48 خطير.. بسباب المخدرات شاب قتل صاحبو بموس في الهراويين | حوادث و حقوق
خطير.. بسباب المخدرات شاب قتل صاحبو بموس في الهراويين
في جريمة بشعة، أقدم شاب عشريني على قتل صديقه ليلة البارحة الإثنين-الثلاثاء طعنا بالسكين بمنطقة الهراويين ضواحي الدارالبيضاء.

شوف تيفي

 في جريمة بشعة، أقدم شاب عشريني على قتل صديقه ليلة البارحة الإثنين-الثلاثاء طعنا بالسكين بمنطقة الهراويين ضواحي الدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الجاني قتل صديقه بعدما اندلعت مشادة كلامية بينهما عقب تعاطيعهما للمخدرات ليقوم بطعن صديقه على مستوى الكلي.

وأَضافت مصادرنا، أن ساكنة الحي حاولت إنقاذ الضحية حيث جرى نقله على متن إحدى العربات إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى,

من جهتها، تمكنت المصالح الأمنية من القبض على القاتل بعدما لاذ بالفرار، حيث تم فتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات الجريمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق قتل هراويين

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