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رسميا..ها كيفاش طيحو رجال الحموشي عصابة الملثمين اللي هجمات على صيدليات بالبيضاء

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 13:30 رسميا..ها كيفاش طيحو رجال الحموشي عصابة الملثمين اللي هجمات على صيدليات بالبيضاء | بوليتيك
رسميا..ها كيفاش طيحو رجال الحموشي عصابة الملثمين اللي هجمات على صيدليات بالبيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة من داخل صيدليات ومحلات تجارية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن إجراءات البحث المنجزة أوضحت أن المشتبه بهم ارتكبوا عمليات سرقة استهدفت صيدليتين ومحلات لبيع التبغ، معتمدين أسلوبا إجراميا يتمثل في كسر أقفال تلك المحلات والاستيلاء على مبالغ مالية وسلع، وذلك قبل مغادرة مسرح الجريمة على متن سيارة رباعية الدفع.

وأضاف البلاغ أن شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت كان قد وثق لإحدى العمليات التي ارتكبها المشتبه بهم، وذلك عندما قاموا بسرقة صيدلية ليلا وباستعمال الكسر.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه به الرابع، الذي كان يتولى سياقة السيارة المستخدمة في تسهيل ارتكاب هذه السرقات.

 

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