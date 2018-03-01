تقديم مشروع ''حاضرة الأنوار'' والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية بمراكش ﻿

تم أمس الإثنين بمقر المجلس البلدي بمراكش، تقديم مشروع ''حاضرة الأنوار'' والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية، الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يناير 2018 بمقاطعة مراكش المدينة.

"شوف تيفي"

تم أمس الإثنين بمقر المجلس البلدي بمراكش، تقديم مشروع "حاضرة الأنوار" والمرحلة الأولى من عقد النجاعة الطاقية، الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يناير 2018 بمقاطعة مراكش المدينة.



ويروم هذا النموذج للتدبير الطاقي والإنارة العمومية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بأزيد من 250 مليون درهم، التدبير الفعال للإنارة العمومية، الذي يعتمد على خدمة طاقية عالية الجودة مع تحسين جودة الإنارة العمومية واحترام تام لمعايير الإنارة، وتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 60 في المائة مع اعتماد مراقبة مستمرة والنجاعة في الاستهلاك الطاقي لضمان اقتصاد ناجع في هذه المادة الحيوية .



ومن شأن اعتماد الخيار التكنولوجي في التدبير الطاقي والنجاعة الطاقية، توفير إنارة شاملة، و التمكن من تجاوز عامل الضغط الجوي المرتفع (يتناسب مع بيئة ساخنة ) وتقليص مستوى الاستهلاك في الطاقة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.



ومن أجل الحصول على تدبير فعال للإنارة العمومية، يجب اعتماد الخدمة الطاقية أساسا على التخطيط المستمر والتكنولوجيا المبتكرة والصيانة الدورية الروتينية والتدبير الطاقي والتمويل الذكي.



تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمراكش، قرر اللجوء إلى عقد الأداء الطاقي الذي أبرم بين الجماعة الحضرية لمراكش وشركة التنمية المحلية (حاضرة الأنوار) وشركة الخدمات الطاقية (إينيرتيكا) ببرشلونة بإسبانيا، وذلك بغية ضمان تحسين الأداء الطاقي.



