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مُثــير..عائلات رفاق الزفزافي حصلو كيدخلو المخدرات وهواتف نقالة وبطاقات تخزين وشرائح الهواتف لسجن عكاشة وهذا ما قررته إدارة السجن

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 13:15 مُثــير..عائلات رفاق الزفزافي حصلو كيدخلو المخدرات وهواتف نقالة وبطاقات تخزين وشرائح الهواتف لسجن عكاشة وهذا ما قررته إدارة السجن | بوليتيك
مُثــير..عائلات رفاق الزفزافي حصلو كيدخلو المخدرات وهواتف نقالة وبطاقات تخزين وشرائح الهواتف لسجن عكاشة وهذا ما قررته إدارة السجن
أكدت إدارة السجن المحلي (عين السبع 1) أنها عندما تقوم بتفتيش النزلاء والزوار، فإنها تقوم فقط بواجبها كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية.

شـــوف تيفي:

 أكدت إدارة السجن المحلي (عين السبع 1) أنها عندما تقوم بتفتيش النزلاء والزوار، فإنها تقوم فقط بواجبها كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية.

ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، اليوم الثلاثاء، ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء هيأة دفاع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بخصوص ظروف إقامة هؤلاء المعتقلين وملابسات زيارة ذويهم، أنها "ستبقى مصرة على تطبيق القانون في حق الجميع".

وأضافت أن موظفي إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، تمكنوا، مؤخرا، من حجز ممنوعات خلال إجراء تفتيش لبعض أفراد أسر المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، منها مخدرات وهواتف نقالة وبطاقات تخزين وشرائح هواتف نقالة، مبرزة أنه إذا صحت التصريحات المنشورة من كون هؤلاء المحامين يعتبرون "تفتيش الزوار والمعتقلين تضييقا عليهم"، فإنهم بذلك يشجعون على خرق القانون.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب سجن عكاشة مخدرات هواتف نقالة

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