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كوهلر في جلسة أممية سرية لتقديم إحاطة حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 13:06 كوهلر في جلسة أممية سرية لتقديم إحاطة حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية | دولي
كوهلر في جلسة أممية سرية لتقديم إحاطة حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية
سيقدم هورست كوهلر المبعوث الأممي إلى الصحراء غدا الأربعاء وفي جلسة مغلقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إحاطة حول الوضع في الصحراء، وفي حضور كولين ستيوارت رئيس بعثة المينورسو والتي مهمتها السهر على

شوف تيفي:

سيقدم هورست كوهلر المبعوث الأممي إلى الصحراء غدا الأربعاء وفي جلسة مغلقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إحاطة حول الوضع في الصحراء، وفي حضور كولين ستيوارت رئيس بعثة المينورسو والتي مهمتها السهر على حفظ وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991.

 ويأتي هذا التقرير الذي هو عبارة عن إحاطة ليكون بمثابة خريطة طريق يبسطها كوهلر أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأعضاء المجلس، وسينقل كوهلر في إحاطته الوضع القائم، ثم المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، وهو الحل الوحيد الذي تقدمت به الدبلوماسية المغربية لإنهاء النزاع المفتعل، وهو مطلب جدي ومعقول يحظى بتأييد دولي واسع، كما سيقدم كوهلر الخطوط العريضة لتحركاته المستقبلية وفق جدول زمني محدد. 

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