هذا ما قاله مولاي حفيظ العلمي بشأن تصريحات الأمير السعودي ﻿

كشف مصدر مطلع، لـ''شوف سبور'' أن مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، رفض الرد على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس

"شوف سبور" عبدالغفور ضرار

كشف مصدر مطلع، لـ"شوف سبور" أن مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، رفض الرد على تغريدات الأمير تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص دعمه للملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026.

وأضاف ذات المصدر، أن رئيس لجنة ترشيح ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أكد أن علاقة المغرب و السعودية هي علاقة جيدة ، و من شأن أي تصريحات متبادلة بين الطرفين أن تضر بعلاقة البلدين.

ويذكر أن تركي آل الشيخ كان قد كتب في تغريدته على حسابه بتويتر : ''هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج ل المحيط''.