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ســــابقة.. برمجة 480 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم بـإقليم جرادة

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 12:07 ســــابقة.. برمجة 480 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم بـإقليم جرادة | بوليتيك
ســــابقة.. برمجة 480 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم بـإقليم جرادة
بلغ عدد المشاريع التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة (2011- 2017) بإقليم جرادة ، ما مجموعه 480 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليون و272 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة

"شوف تيفي"

بلغ عدد المشاريع التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة (2011- 2017) بإقليم جرادة ، ما مجموعه 480 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 160 مليون و272 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بأزيد من 119 مليون و210 آلاف درهم.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم جرادة، فإن هذه المشاريع توزعت على برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي (219 مشروعا) بقيمة 61 مليون و416 ألف درهم ، بلغت مساهمة المبادرة فيها 54 مليون و187 ألف درهم ، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبلغ عدد المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الأفقي 196 مشروعا، بكلفة وصلت إلى 43 مليون و874 ألف درهم ، ساهمت فيها المبادرة ب 27 مليون و336 ألف درهم .

أما بخصوص برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، فقد وصل عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار إلى 46 مشروعا بغلاف مالي بلغ 25 مليون و271 ألف درهم ، ساهمت فيه المبادرة ب 20 مليون و220 ألف درهم .

وتم في إطار برنامج محاربة الهشاشة، برمجة 19 مشروعا بقيمة 29 مليون و709 آلاف درهم ، بلغت مساهمة المبادرة فيها 17 مليون و466 ألف درهم.

للإشارة، فإن عدد المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة ، خلال الفترة ما بين 2005 و2010 ، بلغت 302 مشروع، بقيمة إجمالية وصلت إلى 95 مليون و599 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة ب 75 مليون و547 ألف درهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المبادرة الوطنية محاربة الهشاشة محاربة الإقصاء الاجتماعي إقليم جرادة

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