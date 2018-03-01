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بنت ورززات بطلة الفيديو الإباحي مع إسباني مشات فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوها

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 12:03 بنت ورززات بطلة الفيديو الإباحي مع إسباني مشات فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوها | حوادث و حقوق
بنت ورززات بطلة الفيديو الإباحي مع إسباني مشات فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوها
قضت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الاثنين، بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، في حق الفتاة الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو فاضح تم تداوله عبر ''واتساب'' وهي تمارس الجنس بطريقة

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الاثنين، بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، في حق الفتاة الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو فاضح تم تداوله عبر "واتساب" وهي تمارس الجنس بطريقة احترافية مع إسباني داخل حمام شقة.

وحسب مصادر محلية فإن نفس المحكمة، قضت بسجن مصورة الفيديو بـ 5 أشهر نافذة وغرامة 7 آلاف درهم، وذلك بعد أن تم اعتقالها مباشرة بعد اعتقال بطلة الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت قد كشفت سابقا عن المعطيات الخاصة بهذا الفيديو الإباحي الصادم المكون من أربعة مقاطع والذي ظهرت خلاله فتاة تنحدر من مدينة ورزازات وهي تمارس الجنس مع إسباني بطريقة تم وصفها بالشبيهة بأفلام "البورنو".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شقة السجن ورزازات الجنس إسباني

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