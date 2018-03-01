هـــذا هو موقف ''نبيل بن عبد الله '' مــن ''توفيق بوعشرين'' المعتقل على خلفية الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والاتجار بالبشر ﻿

عقد المكتب السياسي للحزب ندوة صحفية يومه الثلاثاء 20 مارس 2018 بفندق صومعة حسان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية،

''شــوف تيفي''

عقد المكتب السياسي للحزب ندوة صحفية يومه الثلاثاء 20 مارس 2018 بفندق صومعة حسان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر التئامه أيام 11و12و13ماي 2018 تحت شعار '' نفس ديمقراطي جديد''.

وفي هذا الصدد كشف ''نبيل بن عبد الله'' الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال ذات الندوة الصحفية تفاعلا مع أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أنه كان من المدافعين عن حرية الصحافة ، وزاد قائلا: ''نحن مع حرية التعبير وحرية الإعلام في بلادنا ولنا العديد من الاختلافات مما يكتب ولكن لا نقبل أن يمس أحد ولو كان ضدنا...''

وفيما يتعلق بموقفه من اعتقال ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' على خلفية قضايا تتعلق بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب والاتجار بالبشر أجاب قائلا: ''أما أن تكون بعض القضايا معروضة على المحاكم فيجب أن نحترم المساطر القضائية، ولا نقول شيئا قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة... ولكن تأكدوا أنه في جميع الأحوال سنبقى مدافعين عن حرية الصحافة...''

هــذا وقد تم تخصيص هذه الندوة الصحفية لعرض مشروع الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر للحزب إضافة إلى تقديم باقي محطات المسلسل التحضيري للمؤتمر.