عاجل..جنازة ضابط سامي في الجيش المغربي بفاس سقط بفاجعة لوطورت بين أكادير ومراكش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي النرجس بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، وذلك خلال الإعداد لمراسيم جنازة ضابط سامي في الجيش المغربي، لقي مصرعه في فاجعة الطريق

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حي النرجس بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حركة غير عادية، وذلك خلال الإعداد لمراسيم جنازة ضابط سامي في الجيش المغربي، لقي مصرعه في فاجعة الطريق السيار بين أكادير ومراكش، نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضح المصدر ذاته أن الضابط السامي، لقي مصرعه في الحادث المؤلم الذي خلف مصرع 6 أشخاص، خلال سفره من مدينة أكادير في اتجاه مدينة فاس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع رفقة والدته التي تقطن بحي النرجس.

وأبرز ذات المصدر إلى أن مروحية، نقلت جثمان الضابط إلى مدينة مكناس، مشيرة إلى أن سيارة عسكرية ستقوم بنقلها إلى مدينة فاس، حيث سيوارى الثرى بمقبرة ويسلان ظهر يومه الثلاثاء، بحضور ضباط سامين وكولونيلات في الجيش المغربي.