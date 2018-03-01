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نـــايضة بين الشيوخ.. ''أبـوحفـص'' يكشف ولأول مرة عن أسباب حظره للشيخ ''حسن الكتاني'' من فيسبوك.. وهاعلاش

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 11:27 نـــايضة بين الشيوخ.. أبـوحفـص يكشف ولأول مرة عن أسباب حظره للشيخ حسن الكتاني من فيسبوك.. وهاعلاش | بوليتيك
نـــايضة بين الشيوخ.. ''أبـوحفـص'' يكشف ولأول مرة عن أسباب حظره للشيخ ''حسن الكتاني'' من فيسبوك.. وهاعلاش
كشـــف الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب '' أبو حفــص'' علاقته بالشيخ ''حسن الكتاني'' وما تخلفه تدوينات هذا الأخير وكلامه على الأستاذة ''أسماء المرابط'' التي خلفت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة وأشياء

''شــوف تيفي''

 كشـــف الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب '' أبو حفــص'' علاقته بالشيخ ''حسن الكتاني'' وما تخلفه تدوينات هذا الأخير وكلامه على الأستاذة ''أسماء المرابط'' التي خلفت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة وأشياء أخرى تتعلق بأمور الدنيا والدين.

وأوضح أبوحفص في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ''بزاف ديال الناس تيسولوني علاش متتردش على حسن الكتاني رغم أنه متيخلي فيك غي لي نسا و دائم الطعن والتنقيص فيك وفاتح صفحتو للموتورين يكفروك ويسبوك...''

وأجــاب قائلا: ''وجوابي دائما أني أولا بصدق غير منشغل تماما بما يقوله وأمثاله، وماض في طريقي أناقش الأفكار لا الأشخاص ولا أحمل في قلبي حقدا لأحد ولا ضغينة لأحد بل أعذر الجميع مهما سبو وشتمو وحقدوا ولو أني بشر ككل الناس أغضب وأتألم وأتضرر بشكل عفوي....''

وأضــاف في ذات السياق ''ولأني مغربي بيضاوي ولد بالمدينة لقديمة ودرب الطاليان ودرب لوبيلا وبوركون تنآمن بشركة الطعام و حقها، فكيف بشخص شركتي معاه الطعام والسجن وذكريات كثيرة، أنا ديما داير بحق هدشي لدرجة اني حظرته من الفايس فقط حتى لا أتأذى بما يكتبه عني، وما تنبغيش شي حد يوصل ليا شي حاجة كتبها عليا...''

واختتم في ذات التدوينة ''لهذا أنا متصدق بعرضي له دوما وأبدا، غي هوا الانسان يستهدف امرأة فاضلة وقمة فالأخلاق كالأستاذة أسماء لمرابط بزاااااف ...... هدشي مؤلم إنسانيا ولكن هدشي لي عطا الله... ومنغعاودش نرجع لهاد الموضوع''.

 

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شوف تيفي المغرب ابوحفص الشيخ الكتاني

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