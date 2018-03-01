 في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: ''كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي'' ﻿
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في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: ''كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي''

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 11:03 في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي | بوليتيك
في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: ''كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي''
في أول خروج إعلامي لها بعد إعفائها من مهامها داخل الرابطة المحمدية للعلماء، استنكرت الدكتورة والباحثة في الشؤون الإسلامية أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في

شـــوف تيفي:

في أول خروج إعلامي لها بعد إعفائها من مهامها داخل الرابطة المحمدية للعلماء، استنكرت الدكتورة والباحثة في الشؤون الإسلامية أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة، في تصريح لـ"شوف تيفي"، حملة السب والقذف والتحريض الموجهة ضدها من طرف جهات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أنها اضطرت إلى إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من كم الرسائل الهجومية التي تصلها بصفة مستمرة من طرف هؤلاء.

وأضافت أسماء المرابط، عضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء، أنها لم تكن تتصور يوما أنها ستكون ضحية هذا الفكر المتشنج وهذا الهجوم وهي المرأة المسالمة المحبة لبلدها ووطنها، التي لم تدخل قط في أي صراع أو مواجهة مع أي كان ولن تدخل، مؤكدة أن التاريخ سيشهد على حقيقة ما صرحت به حول موضوع الإرث والذي تناولته بعض المنابر الإعلامية، والذي كان سببا في هكذا هجوم.

وأضافت أسماء المرابط أنها لطالما كانت تملك الأفكار والأبحاث والاجتهادات لقول الحق لكنها كانت تكتفي بالصمت، غيرة على دينها، وصونا لثقافتها وتقاليدها، مستغربة للمستوى الذي وصلنا إليه بسبب من يلجأون إلى التاثير على شرائح واسعة من المجتمع المغربي خاصة الشباب مستعملين أفكارا مغلوطة وكاذبة، وهذا هو الخطر الذي يتهدد البلد ، تقول أسماء المرابط.

وطالبت أسماء المرابط بمزيد من التضامن لكل من يقتنع بالحق والحقيقة، مشيرة إلى أنها ستكون لها قريبا على المستوى الإعلامي من أجل الرد على كل هذه المغالطات وحملات السب والقذف .

من جانبه استنكر الباحث الإسلامي عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبوحفص الهجوم الكاسح التي تتعرض إليه الدكتورة أسماء المرابط على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف من أسماهم بـ"جبهة النصرة المغربية"، موضحا في تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية، أن " الطبيبة والأستاذة أسماء المرابط، فضلا عن فكرها المستنير، ومواقفها الشجاعة، فهي امرأة ذات خلق رفيع، وأدب جم، وطيبوبة نادرة...

وأضاف أبو حفص في التدوينة نفسها" وإن كان بالنسبة لي ليس بغريب على من يرى في نفسه امتلاك الحقيقة وإرث النبوة...لله في خلقة شؤون.

وكانت الرابطة المحمدية للعلماء التي يترأسها أحمد العبادي، أعفت الاثنين الماضي، الدكتورة أسماء المرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام التابع للرابطة من مهامها، على خلفية تصريحاتها التي تدعم فيها المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في الإسلام، مستندة إلى أدلة من القرآن الكريم وحالات من الواقع المعاش، حيث أسندت الرابطة المحمدية للعلماء تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتور فريدة زمرد، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة.

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