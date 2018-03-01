 سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي | بوليتيك

في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: ''كنت كنسكت غيرة على

فيديو : هذا ما قاله اللاعب المغربي الشاب نصير مزراوي عن طموح اللعب مع الأسود وعن عبد الحق نوري | بووز

فيديو : هذا ما قاله اللاعب المغربي الشاب نصير مزراوي عن طموح اللعب مع الأسود وعن عبد الحق نوري

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت | ثقافة و فنون

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت

الحكم بـ 60 سنة على ثلاثة شبان وفتاتين ينتمون لعصابة إجرامية | حوادث و حقوق

الحكم بـ 60 سنة على ثلاثة شبان وفتاتين ينتمون لعصابة إجرامية

عاجل..فاجعة تهز شاطئ سيدي موسى بسلا..والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز شاطئ سيدي موسى بسلا..والقضية فيها الموت

صـــادم.. العثـــور على جثة أستاذ بمنزله بعدما أقدم على الانتحــار | حوادث و حقوق

صـــادم.. العثـــور على جثة أستاذ بمنزله بعدما أقدم على الانتحــار

بعـد اعتقال نيكولا ساركوزي .. هــذا ما يطالب به سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) | دولي

بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة)

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها | دولي

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 10:54 سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت | ثقافة و فنون
سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي، سمح للمجرد بالعودة إلى المغرب، بعد أن تقدم بالعديد من المبررات أبرزها رغبته في رؤية جدته المسنة التي تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي، سمح للمجرد بالعودة إلى المغرب، بعد أن تقدم بالعديد من المبررات أبرزها رغبته في رؤية جدته المسنة التي تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن لمجرد، تقدم بالعديد من الضمانات التي جعلت القضاء الفرنسي يوافق على طلبه في السفر إلى المغرب حتى يطمئن على الحالة الصحية لجدته.

وأضاف ذات المصدر أن الفنان المغربي الذي عاد إلى فرنسا أول أمس الأحد، قد تقدم بطلب للسفر إلى المغرب لـ 10 مرات، لكن القضاء الفرنسي رفض الطلبات لعدم اقتناعه بالضمانات والمبررات المقدمة له.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد فرنسا القضاء الفرنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر | ثقافة و فنون

بعد قضية بوعشرين .. جنايات الجيزة تلاحق إعلامية مصرية بجريمة الاتجار بالبشر

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة | ثقافة و فنون

مشعل عاصمة الثقافة العربية 2018 من نصيب مدينة وجدة

على خطى النجوم العالميين.. سعد لمجرد يحطم رقما قياسيا جديدا | ثقافة و فنون

على خطى النجوم العالميين.. سعد لمجرد يحطم رقما قياسيا جديدا

هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون

هذا موعد بث الحلقة الأولى من برنامج لالة لعروسة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسالة مؤثرة لعبد العزيز الستاتي بعد نجاح أغنيته سيدنا سيدنا وهذا ما قاله | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

رسالة مؤثرة لعبد العزيز الستاتي بعد نجاح أغنيته ''سيدنا سيدنا'' وهذا ما قاله

عز الدين و مهدي يكشفان أسرار مشاركتهما في برنلمج ستانداب..مربحناش اللقب و لكن ربحنا حب الجمهور المغربي وهاشنو بغينا نقولو لبنت الستاتي بعدما رجعات لحليوة | خارج البلاطو

عز الدين و مهدي يكشفان أسرار مشاركتهما في برنلمج ستانداب..مربحناش اللقب و لكن ربحنا حب الجمهور المغربي وهاشنو بغينا نقولو لبنت الستاتي بعدما رجعات لحليوة

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم | خارج البلاطو

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو

﻿

آخر المستجدات

في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: كنت كنسكت غيرة على ديني وبلدي | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

في أول خروج إعلامي لأسماء المرابط بعد إعفائها من مهامها بالرابطة المحمدية: ''كنت كنسكت غيرة على

فيديو : هذا ما قاله اللاعب المغربي الشاب نصير مزراوي عن طموح اللعب مع الأسود وعن عبد الحق نوري | بووز

فيديو : هذا ما قاله اللاعب المغربي الشاب نصير مزراوي عن طموح اللعب مع الأسود وعن عبد الحق نوري

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت | ثقافة و فنون

سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت

الحكم بـ 60 سنة على ثلاثة شبان وفتاتين ينتمون لعصابة إجرامية | حوادث و حقوق

الحكم بـ 60 سنة على ثلاثة شبان وفتاتين ينتمون لعصابة إجرامية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.