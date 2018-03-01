سكوب.. ها علاش سعد لمجرد رجع المغرب والقضية فيها مريض على فراش الموت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي، سمح للمجرد بالعودة إلى المغرب، بعد أن تقدم بالعديد من المبررات أبرزها رغبته في رؤية جدته المسنة التي تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي، سمح للمجرد بالعودة إلى المغرب، بعد أن تقدم بالعديد من المبررات أبرزها رغبته في رؤية جدته المسنة التي تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن لمجرد، تقدم بالعديد من الضمانات التي جعلت القضاء الفرنسي يوافق على طلبه في السفر إلى المغرب حتى يطمئن على الحالة الصحية لجدته.

وأضاف ذات المصدر أن الفنان المغربي الذي عاد إلى فرنسا أول أمس الأحد، قد تقدم بطلب للسفر إلى المغرب لـ 10 مرات، لكن القضاء الفرنسي رفض الطلبات لعدم اقتناعه بالضمانات والمبررات المقدمة له.