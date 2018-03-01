الحكم بـ 60 سنة على ثلاثة شبان وفتاتين ينتمون لعصابة إجرامية ﻿

قررت محكمة الاستئناف يوم أمس الاثنين بمدينة مراكش إدانة خمسة أفراد ينتمون لعصابة إجرامية بالسجن لمدة 12 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهم.

شوف تيفي

قررت محكمة الاستئناف يوم أمس الاثنين بمدينة مراكش إدانة خمسة أفراد ينتمون لعصابة إجرامية بالسجن لمدة 12 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهم.

العصابة التي تضم « ثلاثة شبان وفتاتين »، تمت متابعتهم من أجل تهم مختلفة منها تشكيل عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، حيث نفذوا مجموعة من عمليات السطو بواسطة الأسلحة البيضاء ودراجات نارية من الحجم الكبير.

وحسب ما كشفت عنه مصادر جهوية، فإن المحكمة الابتدائية أدانت في وقت سابق العصابة الإجرامية بالسجن لمدة 20 سنة نافذة لكل واحد منهم، ليتم تقليص المدة السجنية إلى 12 سنة فقط.