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عاجل..فاجعة تهز شاطئ سيدي موسى بسلا..والقضية فيها الموت

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 10:08 عاجل..فاجعة تهز شاطئ سيدي موسى بسلا..والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز شاطئ سيدي موسى بسلا..والقضية فيها الموت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة استنفار قصوى من أجل إنقاذ حياة بحار، بعد أن فارق الحياة زميله عقب غرق قارب الصيد التقليدي الذي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة استنفار قصوى من أجل إنقاذ حياة بحار، بعد أن فارق الحياة زميله عقب غرق قارب الصيد التقليدي الذي كانا عليه.

وأوضح المصدر ذاته أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر، كان سببا في غرق القارب، ما خلف مصرع بحار تم انتشال جثته.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تقوم في هذه اللحظات بمحاولة إنقاذ البحار الثاني، مبرزا في الوقت نفسه أن بعض المتواجدين وبدل التدخل لإنقاذ البحارين قبل غرق القارب خلال طلب البحارين المساعدة، اختاروا تصوير مشهد الواقعة بعدسات هواتفهم النقالة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمواج البحر شاطئ سيدي موسى الوقاية المدنية

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