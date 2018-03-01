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ليفربول يقرر عدم الاستغناء عن محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 10:06 ليفربول يقرر عدم الاستغناء عن محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي | سبور
ليفربول يقرر عدم الاستغناء عن محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر عدم الاستغناء عن نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

"شوف سبور"

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر عدم الاستغناء عن نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت صحيفة "تيلغراف" البريطانية ، في عددها اليوم الثلاثاء ، أن ليفربول الإنجليزي، لن يستغني عن نجمه الأول تحت أي ظرف كان، وذلك على الرغم من صعوبة تلك المهمة وسط التألق اللافت لنجم الفريق.

ورفعت أهداف صلاح الـ36 في موسمه الأول مع ليفربول، مكانته على الصعيد العالمي، وقادت لتنبؤات بأن رحيله لأحد عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مسألة وقت لا أكثر.

وأكدت الصحيفة ، أن ملاك النادي الأمريكيين، الذين يديرون ليفربول ضمن مؤسسة فينواي الرياضية، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، يهدفون لجعل ليفربول ناديا يستقطب النجوم، بدلا من أن يكون عتبة لهم، للانتقال لاحقا إلى أندية أكبر.

وتتبقى 4 أعوام على عقد صلاح الذي وقعه الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة اللاعب كثيرا، وبالإمكان ارتفاع قيمته أكثر في حال تألقه مع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا.

 

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محمد صلاح ليفربول شوف سبور

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