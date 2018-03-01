صـــادم.. العثـــور على جثة أستاذ بمنزله بعدما أقدم على الانتحــار ﻿

أقدم أستاذ للتكوين المهني على الانتحار بأحد أحياء مدينة سطات، مخلفا حالة صدمة وسط الساكنة.

"شــوف تيفي"

أقدم أستاذ للتكوين المهني على الانتحار بأحد أحياء مدينة سطات، مخلفا حالة صدمة وسط الساكنة.

وفــي هذا الصدد أكدت مصادر محلية، أن الأستاذ، الذي يعمل بمركز التكوين المهني” سيدي عبد الكريم” بالمدينة المذكورة، قد عثر عليه ظهر يوم أمس الإثنين منتحرا داخل مسكنه بحي الخير بسطات.

وفي ذات السياق أقدمت السلطات المحلية على تطويق المنزل بحي الخير، حيث يسكن الأستاذ المنتحر، قبل أن يتم إخراج الضحية حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، ونقله إلى الطب الشرعي بغرض التشريح.

وفي حين لازالت أسباب الانتحار مجهولة، أكدت ذات المصادر، أن الأستاذ كان يعيش منفردا، في إحدى الشقق المخصصة للإيجار بحي الخير، قبل أن يتم اكتشاف جثته، ما خلف حالة صدمة وسط الساكنة، وكذا زملاءه من الأساتذة العاملين بمركز التكوين المهني.