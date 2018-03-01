بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) ﻿

أوقف الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

''شوف تيفي''

أوقف الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الاولى الى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع ''ميديابارت'' وصحيفة ''لوموند''.

ويتم التحقيق منذ أبريل 2013 حول اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007، وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك، ونفى ساركوزي ذلك باستمرار.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى الى الاطاحة بالقذافي، وقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا في حينه''على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية''.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع ''ميديابارت'' وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير الى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.

هــذا وتم على إثر ذلك توجيه تهم تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي .

كما أوقف رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري في لندن في يناير الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه ب''تبييض أموال'' في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي.