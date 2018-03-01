 بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعـد اعتقال نيكولا ساركوزي .. هــذا ما يطالب به سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) | دولي

بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة)

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها | دولي

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي | دولي

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية | اقتصاد

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع هوكينغ: الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول شكون يدخل للجنة | مجتمع

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع ''هوكينغ'': ''الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول

فضيحة.. السعودي تركي آل الشيخ اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة | دولي

فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور | دولي

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور

خطير.. ولد عندو 9 سنوات قتل ختو بسبب لعبة بلايستيشن | حوادث و حقوق

خطير.. ولد عندو 9 سنوات قتل ختو بسبب لعبة بلايستيشن

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 09:37 بعـد اعتقال نيكولا ساركوزي .. هــذا ما يطالب به سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) | دولي
بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة)
أوقف الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

''شوف تيفي''

أوقف الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

وتابع المصدر أنه سيتم الاستماع للمرة الاولى الى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع ''ميديابارت'' وصحيفة ''لوموند''.

ويتم التحقيق منذ أبريل 2013 حول اتهامات بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007، وتقدم بالاتهامات رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك، ونفى ساركوزي ذلك باستمرار.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى الى الاطاحة بالقذافي، وقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا في حينه''على ساركوزي إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية''.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع ''ميديابارت'' وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير الى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.

هــذا وتم على إثر ذلك توجيه تهم تبييض أموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير إلى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي .

كما أوقف رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري في لندن في يناير الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه ب''تبييض أموال'' في إطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ساركوزي فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها | دولي

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي | دولي

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

فضيحة.. السعودي تركي آل الشيخ اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة | دولي

فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور | دولي

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسالة مؤثرة لعبد العزيز الستاتي بعد نجاح أغنيته سيدنا سيدنا وهذا ما قاله | قنوات أخرى
منذ 45 دقيقة

رسالة مؤثرة لعبد العزيز الستاتي بعد نجاح أغنيته ''سيدنا سيدنا'' وهذا ما قاله

عز الدين و مهدي يكشفان أسرار مشاركتهما في برنلمج ستانداب..مربحناش اللقب و لكن ربحنا حب الجمهور المغربي وهاشنو بغينا نقولو لبنت الستاتي بعدما رجعات لحليوة | خارج البلاطو

عز الدين و مهدي يكشفان أسرار مشاركتهما في برنلمج ستانداب..مربحناش اللقب و لكن ربحنا حب الجمهور المغربي وهاشنو بغينا نقولو لبنت الستاتي بعدما رجعات لحليوة

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم | خارج البلاطو

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو

﻿

آخر المستجدات

بعـد اعتقال نيكولا ساركوزي .. هــذا ما يطالب به سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة) | دولي
منذ 37 ثانية

بعـد اعتقال ''نيكولا ساركوزي'' .. هــذا ما يطالب به ''سيف الاسلام القذافي.. (التفاصيل الكاملة)

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها | دولي

ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي | دولي

عاجل...اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.