 ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها ﻿
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ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 09:27 ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها | دولي
ماشي عندنا: إجبار طفلة على ممارسة الجنس في وقت واحد مع 9 رجال..وها شنو وقع ليها
اهتزت بريطانيا مؤخرا، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، عقب الكشف عن وجود عصابة جنس تقوم بخطف الأطفال وبيعهم لممارسة الجنس، بتلفورد بمقاطعة شروبشاير غربي بريطانيا،تحت أنظار السلطات دون أن يتم

"شوف تيفي"

اهتزت بريطانيا مؤخرا، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، عقب الكشف عن وجود عصابة جنس تقوم بخطف الأطفال وبيعهم لممارسة الجنس، بتلفورد بمقاطعة شروبشاير غربي بريطانيا،تحت أنظار السلطات دون أن يتم محاسبتها، ما جعل البريطانيين يهاجمون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي لم تتخذ أي إجراء حاسم ضد مثل تلك العصابات.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ” ميرور ” البريطانية فإن المعطيات الخاصة بهذه الفضيحة، تشير إلى أنه نحو 1000 طفلة تم بيعها للاغتصاب على يد تلك العصابة منذ عقود، مبرزة أن فتاة بريطانية كشفت عن معاناتها منذ أن بلغت الـ 14 عام، حيث تم إجبارها على ممارسة الجنس مقابل الأموال بعد أن تم اغتصابها من قبل شخص يُدعى ” خان ” باكستاني الجنسية، ينتمي لهذه العصابة.
وأضافت الصحيفة أن الفتاة التي تدعى هولي، قالت:"لم أجد أحد ينقذني وبدأت زوبعة الاغتصاب التي استمرت يوميًا، وهو ما دفعني إلى تناول حبوب منع الحمل مرتين في الأسبوع ” ، موضحة أنها أجرت عملتي إجهاض على مدار الـ 4 سنوات.

وأكدت الفتاة تضيف الصحيفة أنها أجبرت بعد ساعات قليلة من الإجهاض على ممارسة الجنس مع 9 رجال على التوالي، وبلغ عدد من مارسات الجنس معهم بعد ذلك أكثر من 100 رجل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنس طفلة الاغتصاب

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