وجدو راسكم..الأمطار والبرد بزاف والرياح قوية بهاذ المناطق اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم مع نزول أمطار محلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم مع نزول أمطار محلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس والساحل المتوسطي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، مع احتمال تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، في حين سيكون الطقس باردا فوق المنطقة الشرقية والمرتفعات خاصة خلال الليلة القادمة.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مع احتمال تكون بعض الكتل الضبابية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا، لاسيما خلال الليلة الموالية فوق القمم التي يتعدى علوها 1200 متر، إضافة إلى هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الصحراوية. وستهب الرياح من القطاع الشمالي قوية بعض الشيء إلى قوية بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، وكذا بالمرتفعات ، وستهب معتدلة القوة بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و 09 درجات بالهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و 14 درجة بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بالأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 03 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و 23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و 32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية بين الحسيمة والسعيدية ، وقليل الهيجان إلى هائج بين سبتة والحسيمة وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالأطلسي، ثم سيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان بعد الزوال ما بين أكادير وطرفاية.