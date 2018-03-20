 النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية | اقتصاد

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع هوكينغ: الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول شكون يدخل للجنة | مجتمع

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع ''هوكينغ'': ''الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول

فضيحة.. السعودي تركي آل الشيخ اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة | دولي

فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور | دولي

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور

خطير.. ولد عندو 9 سنوات قتل ختو بسبب لعبة بلايستيشن | حوادث و حقوق

خطير.. ولد عندو 9 سنوات قتل ختو بسبب لعبة بلايستيشن

يا لطيف..نهاية مروعة لحياة شابة وعشيقها داخل شقة بميرلفت | حوادث و حقوق

يا لطيف..نهاية مروعة لحياة شابة وعشيقها داخل شقة بميرلفت

مثير وبالفيديو..الإعداد لمقابلة بين إعلامية أمريكية شهيرة والأمير محمد بن سلمان استغرق ثلاث سنوات | دولي

مثير وبالفيديو..الإعداد لمقابلة بين إعلامية أمريكية شهيرة والأمير محمد بن سلمان استغرق ثلاث سنوات

ها شحال ديال الحبس عطاو للبيدوفيل الفرنسي المتورط في اغتصاب طفلات بمدينة فاس | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو للبيدوفيل الفرنسي المتورط في اغتصاب طفلات بمدينة فاس

مهندس دولة حصلوه كياخد رشوة فكازا وهاشنو دارو ليه | حوادث و حقوق

مهندس دولة حصلوه كياخد رشوة فكازا وهاشنو دارو ليه

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 05:41 النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية | اقتصاد
النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية
التقى عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال والمكلف بالعلاقات الخارجية بمنظمة الشبيبة الاستقلالية بزعيم شبيبة بوتين '' دونيس دافيدف '' حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين

شوف تيفي

التقى عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال والمكلف بالعلاقات الخارجية بمنظمة الشبيبة الاستقلالية بزعيم شبيبة بوتين '' دونيس دافيدف '' حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين الشبيبتين، واللقاء كان مناسبة للتذكير بمتانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية روسيا الفيديرالية وكذلك فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وقد حل النائب البرلماني الاستقلالي بالعاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إلى جانب عدد من الشخصيات العربية والأجنبية كملاحظ دولي لرصد الانتخابات الرئاسية بروسيا يوم الأحد 18 مارس 2018 التي أسفرت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رابعة بحصوله على 76,66 بالمائة من أصوات الناخبين.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياسة عبد المجيد الفاسي موسكو صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب | اقتصاد

هــــــــام .. منصة إلكترونية جديدة لدعم فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب

تغييرات جديدة بالشركة العامة | اقتصاد

تغييرات جديدة بالشركة العامة

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح هاكاتون تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج ''الابتكار المفتوح'' هاكاتون تحت شعار ''لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد''

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى كرانس مونتانا | اقتصاد

مجموعة OCP تستعرض مشاريع فوسبوكراع بمنتدى ''كرانس مونتانا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة وصول لاعبي الرجاء إلى أرض الوطن بعد فوزهم على فريق نواذيبو

بالفيديو..ملثم اقتاحم وكالة بنكية بمنطقة أكلموست نواحي خنيفرة وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..ملثم اقتاحم وكالة بنكية بمنطقة أكلموست نواحي خنيفرة وهاشنو وقع

أحوال الطقس : 20 مارس 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 20 مارس 2018

﻿

آخر المستجدات

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية | اقتصاد
منذ 49 دقيقة

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع هوكينغ: الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول شكون يدخل للجنة | مجتمع

رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع ''هوكينغ'': ''الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول

فضيحة.. السعودي تركي آل الشيخ اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة | دولي

فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور | دولي

خطير..حضيو راسكم: فتاة في عمر الزهور ماتت والسبب انفجار التليفون عليها وهي كتهدر بيه+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.