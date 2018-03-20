النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد المجيد الفاسي يلتقي زعيم شبيبة بوتين بالعاصمة الروسية ﻿

التقى عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال والمكلف بالعلاقات الخارجية بمنظمة الشبيبة الاستقلالية بزعيم شبيبة بوتين '' دونيس دافيدف '' حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين

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التقى عبد المجيد الفاسي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال والمكلف بالعلاقات الخارجية بمنظمة الشبيبة الاستقلالية بزعيم شبيبة بوتين '' دونيس دافيدف '' حيث تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين الشبيبتين، واللقاء كان مناسبة للتذكير بمتانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية روسيا الفيديرالية وكذلك فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وقد حل النائب البرلماني الاستقلالي بالعاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إلى جانب عدد من الشخصيات العربية والأجنبية كملاحظ دولي لرصد الانتخابات الرئاسية بروسيا يوم الأحد 18 مارس 2018 التي أسفرت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رابعة بحصوله على 76,66 بالمائة من أصوات الناخبين.