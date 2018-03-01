رئيس جمعية حقوقيه يهاجم القباج ويتضامن مع ''هوكينغ'': ''الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول شكون يدخل للجنة'' ﻿

عبر حقوقيون عن استنكارهم الشديد واستيائهم من التدوينة التي نشرها الشيخ السلفي حماد القباج، والتي أشار من خلالها هذا الأخير أن العالم الفيزيائي الراحل ''هوكينغ'' لن يدخل الجنة.

''شوف تيفي''

عبر حقوقيون عن استنكارهم الشديد واستيائهم من التدوينة التي نشرها الشيخ السلفي حماد القباج، والتي أشار من خلالها هذا الأخير أن العالم الفيزيائي الراحل ''هوكينغ'' لن يدخل الجنة.

وأوضح يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، أن تدوينة القباج مرفوضة ومضمونها صادم، مشيرا إلى أن لا أحد له الحق في القول إن ''فلان'' أو ''علان'' سيدخل الجنة أو النار، قائلا: '' الدين ما شي هو اللحية وأنت معندكش الحق تقول شكون يدخل للجنة''.

ووجه رئيس الجمعية المذكورة انتقادات لاذعة للشيخ السلفي القباج، مبرزا أن مثل هذه الخرجات بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي السمح ، مشددا على أن بعض الأشخاص يستغلون بعض النصوص لتأويلها والخروج بأمور لا أساس لها من الصحة كتكفير بعض العلماء.