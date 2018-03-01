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عبد الرزاق خيري يهاجم جماهير الجيش الملكي

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 04:56 عبد الرزاق خيري يهاجم جماهير الجيش الملكي | سبور
عبد الرزاق خيري يهاجم جماهير الجيش الملكي
هاجم عبد الرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، الجماهير العسكرية، بعدما قال إن المستوى الذي وصلت إليه الجماهير العسكرية جد منحط بسبب الشتائم التي تعرض لها جل المدربين الذين تعاقبوا على

''شوف سبور''

هاجم عبد الرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، الجماهير العسكرية، بعدما قال إن المستوى الذي وصلت إليه الجماهير العسكرية جد منحط بسبب الشتائم التي تعرض لها جل المدربين الذين تعاقبوا على الجيش الملكي.

وأكد خيري خلال الندوة الصحفية التي اعقبت مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة يوم أمس الأحد، برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية، '' للأسف وصلنا لمستوى جد منحط، المدرب لي جا يسمع السبان، وبهذ الطريقة ميمكنش نلعبو كوورة''.

وأضاف مدرب فريق الجيش الملكي، أن الأهداف التي سطرها رفقة مسؤولي الجيش الملكي، ترتكز على احتلال إحدى المراكز المتقدمة، مضيفا ''مغادينش نلعبوا على البطولة هاذ العام''.

ويذكر أن فريق الجيش الملكي حقق فوزاً ثميناً على اتحاد طنجة، بهدفيْن لهدف في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بملعب ''ابن بطوطة'' بطنجة، برسم الدورة 21 من البطولة الاحترافية. 

 

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