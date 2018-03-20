 سفن غوران يؤكد دعمه للمغرب لتنظيم كأس العالم 2026 خلال زيارته لأكاديمية برشلونة بالمغرب ﻿
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سفن غوران يؤكد دعمه للمغرب لتنظيم كأس العالم 2026 خلال زيارته لأكاديمية برشلونة بالمغرب

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 04:49 سفن غوران يؤكد دعمه للمغرب لتنظيم كأس العالم 2026 خلال زيارته لأكاديمية برشلونة بالمغرب | سبور
سفن غوران يؤكد دعمه للمغرب لتنظيم كأس العالم 2026 خلال زيارته لأكاديمية برشلونة بالمغرب
أكد سفن غوران إريكسون المدرب السويدي والنجم السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، دعمه لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خلال زيارته للمغرب يوم أمس الأحد، بدعوة من هشام غابرييل صاحب

'' شوف سبور''

أكد سفن غوران إريكسون المدرب السويدي والنجم السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، دعمه لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خلال زيارته للمغرب يوم أمس الأحد، بدعوة من هشام غابرييل صاحب مدارس جوفونتوس وبرشلونة وأرسنال بالمغرب، مشيرا إلى أنه سيساند المغرب لاحتضان هذا العرس الرياضي.

وقال غوان خلال إحدى الحصص التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام، إنه على دراية جيدة بأن الجانب السياسي يتولى المهام الأكبر في تحديد البلد الذي سينظم نهائيات كأس العالم، متمنيا أن يفوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم ليكون مثالا وقدوة للدول الإفريقية.

ومن جهة أخرى قال غابرييل مدير أكاديمية برشلونة لكرة القدم، أن زيارة لاعب ومدرب عالمي من حجم سفن غوران إريكسون يعتبر حدثا رياضيا مهما خاصة وأن الفئات العمرية ستستفيد من نصائحه القيمة، موضحا أنه سيقوم بزيارات متعددة للمدرسة لخوض لقاءات خاصة مع اللاعبين.

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شوف سبور المغرب سفن غوران إريكسون برشلونة ​

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