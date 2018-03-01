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فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 04:45 فضيحة.. السعودي تركي آل الشيخ اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة | دولي
فضيحة.. السعودي ''تركي آل الشيخ'' اللي رفض دعم ملف المغرب القضية عندو صعيبة مع فنانة مشهورة وها شنو دار ليها+تفاصيل مثيرة
قدمت الفنانة المصرية آمال ماهر، يومه الإثنين، بلاغا ضد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية، اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب.

''شوف تيفي''

قدمت الفنانة المصرية آمال ماهر، يومه الإثنين، بلاغا ضد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية، اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب.

وحسب موقع ''في الفن'' المصري، فقد قدمت آمال بلاغا في قسم شرطة المعادي صباح يومه الإثنين حمل رقم 4410 جنح، اتهمت فيه تركي آل الشيخ بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وفي حضور عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضا.

وأضاف المصدر ذاته أن آمال ماهر، طالبت في المحضر الذي تقدمت به باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث، وعدم تعرضه لها أو لعائلتها.

وأشار هذا الموقع على أن البلاغ من المنتظر أن يتم تحويله إلى النيابة العامة خلال الساعات المقبلة، حيث تم إخطار تركي آل الشيخ والسفارة السعودية في القاهرة بضرورة مثوله أمام النيابة للتحقيق في البلاغ المقدم ضده.

تجدر الإشارة إلى أن آمال ماهر نفت سابقا كل الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عن زواجها وارتباطها برئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، وإخفائها للأمر عن الجمهور.

 

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة القاهرة الزواج تركي آل الشيخ

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