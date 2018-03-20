بدر بانون في طريقه إلى معسكر ''الأسود'' بطورينو الإيطالية ﻿

نشر مدافع فريق الرجاء الرياضي، و المنتخب المغربي، بدر بانون، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، حيث يتواجد بمطار محمد الخامس ، من أجل الالتحاق بالنخبة الوطنية بمدينة طورينو الإيطالية

''شوف سبور''

نشر مدافع فريق الرجاء الرياضي، و المنتخب المغربي، بدر بانون، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، حيث يتواجد بمطار محمد الخامس ، من أجل الالتحاق بالنخبة الوطنية بمدينة طورينو الإيطالية ، استعدادا لودية صربيا التي ستجرى يوم 23 مارس الحالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان بدر بانون قد خاض يوم السبت الماضي ، مباراة رفقة الرجاء الرياضي، برسم الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام اف سي نواذيبو الموريتاني، وعرفت المباراة فوز الفريق الأخضر بأربعة أهداف لهدف واحد، ليتأهل إلى الدور ما قبل المجموعات.