 هذه هي القناة الناقلة لقرعة منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .. وها فوقاش ﻿
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هذه هي القناة الناقلة لقرعة منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .. وها فوقاش

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 04:20 هذه هي القناة الناقلة لقرعة منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .. وها فوقاش | سبور
هذه هي القناة الناقلة لقرعة منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .. وها فوقاش
ستكون الجماهير المغربية العاشقة للمستديرة، على موعد يوم الأربعاء المقبل لمتابعة قرعة دوري أبطال إفريقيا، والذي يعرف مشاركة فريق الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وكأس الاتحاد الإفريقي

'' شوف سبور''

ستكون الجماهير المغربية العاشقة للمستديرة، على موعد يوم الأربعاء المقبل لمتابعة قرعة دوري أبطال إفريقيا، والذي يعرف مشاركة فريق الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وكأس الاتحاد الإفريقي بمشاركة فريق الرجاء البيضاوي ونهضة بركان على القناة الرياضية.

ونجحت القناة على بث أطوار مباريات كل من نهضة بركان في تونس أمام النادي الإفريقي والرجاء في موريتانيا أمام إفسي نواذيبو، ومباراة الدفاع الحسني الجديدي في الكونغو أمام فيتا كلوب، فيما فشلت في نقل مباراة الوداد أمام ويليامسفيل الإيفواري، بسبب عدم رد التيلفزيون الإيفواري على طلب الرياضية.

فيما يلي تصنيفات الأندية :

الفرق المؤهلة من الكونفدرالية (مستوى 1):الرجاء الرياضي(المغرب)-اتحاد العاصمة(الجزائر)-انيميبا(نيجيريا)-الهلال الأبيض(السودان)-سوبر سبورت(جنوب إفريقيا).

الفرق المقصية من دوري أبطال إفريقيا والتي ستشارك في الكونفدرالية(مستوى 1):الهلال(السودان)-زاناكو(زامبيا)-سانث جورج(إثيوبيا)-فيتا كلوب(الكونغو الديمقراطية) اسيك ميموزا(ساحل العاج).

ويذكر أن الفرق المؤهلة من الكونفدرالية(مستوى 1) ستواجه الفرق المقصية من العصبة(مستوى 2) والفرق المؤهلة من الكونفدرالية(مستوى 2) ستواجه الفرق المقصية من العصبة(مستوى 1) ولحد الآن لانعرف كيف سيتم تصنيف فرق المستوى 2 .

دوري أبطال إفريقيا: قرعة دور المجموعات

المستوى 1:مازيمبي(الكونغو الديمقراطية)-الوداد الرياضي(المغرب)-الأهلي(مصر)-النجم الساحلي(تونس).

المستوى 2 : صان داونز(جنوب إفريقيا)-الترجي(تونس)-وفاق سطيف(الجزائر)-زيسكو(زامبيا).

المستوى3: مولودية العاصمة (الجزائر).

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شوف سبور المغرب الكاف عصبة الأبطال الإفريقية كأس الاتحاد الإفريقي

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