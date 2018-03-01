الوداد و الدفاع الحسني الجديدي يحصلان على 550 ألف دولار ﻿

ضمن الوداد الرياضي حصوله على 550 ألف دولار أمريكي بعد وصوله إلى دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية هذا الموسم، و الأمر نفسه بالنسبة إلى الدفاع الحسني الجديدي، الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى

''شوف سبور''

ضمن الوداد الرياضي حصوله على 550 ألف دولار أمريكي بعد وصوله إلى دور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية هذا الموسم، و الأمر نفسه بالنسبة إلى الدفاع الحسني الجديدي، الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور المتقدم من المنافسة القارية والذي يضمن لصاحبه مداخيل مادية مهمة.

وقالت صحيفة '' أخبار اليوم'' في عدد يوم غد الثلاثاء، أن الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات هذه السنة، تعرف تواجد 6 أندية أنغلوساكسونية، منها ثلاثة أندية تكاد تكون مغمورة ولا تمتلك رصيدا على الصعيد الإفريقي، وناديا آخر كان معروفا ببعض النتائج الإيجابية في وقت من الأوقات، غير أنه تراجع في السنوات الأخيرة ، وهو الأمر الذي يفسر تنقيط كل هاته الأندية الأربعة على صعيد الكاف، والذي لا يتعدى الصفر نقطة.