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مثير وبالفيديو..الإعداد لمقابلة بين إعلامية أمريكية شهيرة والأمير محمد بن سلمان استغرق ثلاث سنوات

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 04:00 مثير وبالفيديو..الإعداد لمقابلة بين إعلامية أمريكية شهيرة والأمير محمد بن سلمان استغرق ثلاث سنوات | دولي
مثير وبالفيديو..الإعداد لمقابلة بين إعلامية أمريكية شهيرة والأمير محمد بن سلمان استغرق ثلاث سنوات
كشفت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، نورا أودونيل، مقدمة برنامج ''60 دقيقة'' عن استغراقها مدة 3 سنوات لإعداد مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

'''شوف تيفي''

كشفت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، نورا أودونيل، مقدمة برنامج ''60 دقيقة'' عن استغراقها مدة 3 سنوات لإعداد مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، يومه الإثنين، فقد عبرت الأمريكية الشهيرة عن سعادتها بإجراء أول حوار لمحطة أمريكية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، مشيرة إلى أنها نشرت مقتطفات من المقابلة في تغريدات على حسابها بموقع ''تويتر''، أشارت خلالها إلى أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي الذي سيذاع على شبكة ''سي بي إس'' يومه الإثنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن أودونيل، سألت ولي العهد السعودي بشأن العلاقات الطيبة التي تجمع الرياض وواشنطن، وأجاب: ''الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المنتخب، والعلاقات السعودية الأمريكية تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عامًا، في الواقع المملكة العربية السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى''، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان ولدى سؤاله عما إذا كان قد ناقش مبادرة السلام مع جاريد كوشنر صهر ترامب، قال الأمير: ''هذا صحيح، تولى جاريد هذه الحقيبة من قبل البيت الأبيض، وواجبنا كسعوديين هو تحسين العلاقات مع حلفائنا ومع جميع ممثلي هذه المؤسسات''.

وأشارت ذات المصادر أن الأمير تطرق خلال الحديث مع مذيعة الشبكة الأمريكية إلى العديد من الأمور من بينها العلاقة بين المملكة السعودية وطهران، وعن دور المرأة السعودية.

 

 

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المغرب شوف تيفي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمريكية

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