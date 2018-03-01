 نجم الكرة الجزائرية يدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿
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نجم الكرة الجزائرية يدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 03:56 نجم الكرة الجزائرية يدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
نجم الكرة الجزائرية يدعم المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
يرى لخضر بلومي نجم كرة القدم الجزائرية في سنوات الثمانينات ، أن كرة القدم المغربية بلغت أشواطا متقدمة في مجال التنظيم و البنيات التحتية للعبة، معبرا عن رغبته في مساندة ودعم ملف المغرب لاحتضان كأس

" شوف سبور"

يرى لخضر بلومي نجم كرة القدم الجزائرية في سنوات الثمانينات ، أن كرة القدم المغربية بلغت أشواطا متقدمة في مجال التنظيم و البنيات التحتية للعبة، معبرا عن رغبته في مساندة ودعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

وقال بلومي حسب تقارير جزائرية، خلال تواجده بمدينة مراكش على هامش الندوة الإفريقية لتطوير كرة القدم النسوية أن المغرب يعرف تطورا كبيرا على المستوى التنظيمي.

وتابع قائلا:" المغرب بات قادرا على تنظيم تظاهرات ومسابقات كبرى، أبرزها كأس العالم 2026، للمنشآت التي يتوفر عليها، سواء على المستوى الرياضي أو السياحي".

وفي نفس السياق أضاف بلومي "بات المغرب من أهم الوجهات العالمية، ناهيك عن البنيات التحتية من طرقات ومطارات، وهي الورشات التي أعجب بها بلومي".

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