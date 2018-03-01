مهندس دولة حصلوه كياخد رشوة فكازا وهاشنو دارو ليه ﻿

وضع قرار إداري صادر عن مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء حدا لمهام مهندس على رأس قسم الشؤون الإقتصادية والمالية بعد تحريات داخلية قامت بها المقاطعة، استنتجت من خلالها أن المعفي تسلم مبالغ مالية من مواطن

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وضع قرار إداري صادر عن مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء حدا لمهام مهندس على رأس قسم الشؤون الإقتصادية والمالية بعد تحريات داخلية قامت بها المقاطعة، استنتجت من خلالها أن المعفي تسلم مبالغ مالية من مواطن على سبيل الرشوة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإنه وحسب عضو من مجلس المقاطعة فإن مواطنا قدم شكاية إلى المصالح المعنية تتهم المهندس الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والمالية بطلب وتسلم رشوة لتسهيل المصادقة على وثائق مشروع ما ينفيه الموظف المعفي من مهام المسؤولية مؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية انتقام ومحاباة لأشخاص محددين.

وأكد المصدر نفسه، أن المقاطعة لم ترغب في إيذاء الموظف، بل لجأت إلى تدبير إداري من محض اختصاصها ولاعلاقة لأي طرف به في إشارة إلى عريضة الاحتجاج الموقعة من هيئات من المجتمع المدني تلتمس التراجع عن قرار الإعفاء.

وقال العضو نفسه إن المقاطعة كانت أمام خيارين، إما إعفاء المهندس من مهام المسؤولية والاستمرار في البحث الإداري الداخلي وإما تقديم المشتكي والمشتكى به أمام أنظار وكيل الملك لاتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإثنين.