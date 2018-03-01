رؤساء جماعات ومسؤولون على حافة الهاوية... وجرائم تبديد المال العام تهددهم ﻿

جرائم تبديد المال العام هو القاسم المشترك لعشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، سابقين وحاليين، وخطر العزل من مهامهم يتهددهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال العامة على خلفية خلاصات تقارير

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جرائم تبديد المال العام هو القاسم المشترك لعشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، سابقين وحاليين، وخطر العزل من مهامهم يتهددهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال العامة على خلفية خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية.

وقد أظهرت تقارير التفتيش هاته، حسب ما أوردته جريدة المساء الصادرة غدا الثلاثاء 20 مارس، مظاهر تبديد مقلقة للمال العام من قبيل صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات، اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتصلة باحترام الاختصاصات، وعدم احترام مقتضيات التعمير والصفقات وسندات الطلب وتبديد الممتلكات الجماعية.