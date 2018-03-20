صور كواليس ''مارس دور'' وعموتة يغيب رسميا عن البرنامج ﻿

غاب الحسين عموتة الإطار الوطني، عن برنامج ''مارس دور'' تحت إشراف إحدى الإذاعات المتخصصة في مجال الرياضة بشراكة مع القناة الثانية والذي يبث في هذه اللحظات مباشرة.

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غاب الحسين عموتة الإطار الوطني، عن برنامج ''مارس دور'' تحت إشراف إحدى الإذاعات المتخصصة في مجال الرياضة بشراكة مع القناة الثانية والذي يبث في هذه اللحظات مباشرة.

ورفض عموتة حضور البرنامح بحجة أن الإذاعة كانت من بين المنابر الإعلامية التي انتقدته بشدة عندما كان مدربا لفريق الوداد البيضاوي خلال الموسم الماضي خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

وفضل عموتة تتويج نفسه بلقب الكرامة عوض لقب أحسن مدرب للموسم الماضي بعد تصويت الجماهير الرياضية في الوقت الذي يعرف البرنامج حضور مجموعة من الشخصيات الرياضية.