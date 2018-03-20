صادم..سينا المثيرة للجدل تحرض المغربيات على الفساد مع الخليجيين ودخلات طول وعرض في حاتم عمور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله المثيرة للجدل ''سينا''، وهي تحرض المغربيات على الدخول في علاقة مع خليجيين وأوروبيين للحصول على مبالغ

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله المثيرة للجدل ''سينا''، وهي تحرض المغربيات على الدخول في علاقة مع خليجيين وأوروبيين للحصول على مبالغ مالية منهم حتى تكن قادرات على تأمين حياتهن.

وظهرت سينا كذلك في هذا الفيديو الذي تبلغ مدته أكثر من ثلاث ساعات وهي توجهه انتقادات لاذعة للفنان المغربي حاتم عمور، معبرة عن رفضها الكلي لما قاله حاتم عمور عنها في إحدى تصريحاته.

وهاجمت سينا حاتم عمور لأنه قال في أحد تصريحاته: ''سينا درويشة ومسكينة''، مؤكدة بأنها تعيش أفضل منه من الناحية المادية، وقد جمعهما سابقا لقاء بمدينة مراكش بإحدى المقاهي وعرض عليها المشاركة معها في فيديو كليب.

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