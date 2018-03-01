دركي بتمارة احتاجز فتاة و اغتصبها بالسكن الوظيفي وهاشنو وقع ليها ﻿

باشرت الشرطة القضائية لتمارة يومه الإثنين بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تعميق البحث مع دركي تتهمه فتاة باحتجازها واعتصابها بسكنه الوظيفي بالمنطقة.

شوف تيفي

باشرت الشرطة القضائية لتمارة يومه الإثنين بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تعميق البحث مع دركي تتهمه فتاة باحتجازها واعتصابها بسكنه الوظيفي بالمنطقة.

وحسب مصادر يومية الصباح الصادرة يوم غد الثلاثاء فإن الدركي الذي يعمل في فرقة الخيالة أوقف من قبل الدائرة الأمنية الأولى بتمارة بعد مداهمة سكنه الوظيفي بتعليمات من النيابة العامة بعد أن اتصلت الضحية بوالديها تخبرهما أنها محتجزة في الشقة مبرزة أن مسؤولين في الدرك حضروا إلى مقر الدائرة واستمعوا إلى إفادات المتهم حول المنسوب إليه وأعدوا تقريرا في الموضوع لرفعه إلى القيادة العليا للدرك.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اتصلت الفتاة بوالديها عبر الهاتف تخبرهما أنها محتجزة بشقة دركي بالمنطقة وأنه عرضها للاغتصاب والعنف ما تسبب في افتضاض بكارتها فأشعرا عناصر الدائرة الأمنية بشأن احتجاز ابنتهما لتنتقل فرقة أمنية إلى الشقة وتتمكن من مداهمتها بتعليمات من النيابة العامة وتحرير الفتاة من الاحتجاز ، وأشعر الأمنيون قيادة الدرك بتورط الدركي في جريمة اغتصاب ليتم نقله إلى مقر الدائرة الأمنية مصحوبا بمسؤولين كبار في الدرك من أجل الاستماع إلى تصريحاته.