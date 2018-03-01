فضيحة بالجديدة..متزوجة حتارفات الدعارة بعدما تشد راجلها وحصلوها مع عاشيقها كتمارس الجنس ﻿

أحالت فرقة الأخلاق العامة بالشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، متزوجة من ذوي السوابق العدلية رفقة خليلها ومتهم ثالث في حالة اعتقال.

''شوف تيفي''

أحالت فرقة الأخلاق العامة بالشرطة القضائية على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، مؤخرا، متزوجة من ذوي السوابق العدلية رفقة خليلها ومتهم ثالث في حالة اعتقال.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد جاء إيقاف الثلاثة، بداية شهر مارس الجاري، عندما أثار انتباه عنصر أمني أحد الأشخاص المعروف بسوابقه العدلية في وضعية تثير الشك وبحوزته كيس بلاستيكي، حيث تعقب خطواته وحاصره على مستوى منطقة نهج الغربي، إذ تمت معاينته في حالة سكر وبعد إجراء تفتيش وقائي عليه عثر بحوزته على قطعة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي وهاتفين محمولين داخل الكيس البلاستيكي، وصرح أن الهاتفين يخصان صديقه وخليلته وأنه تمكن من سرقتهما بعدما كان يجالسهما بغرفته التي يتوفر على مفاتيحها ويتردد عليها والمستغلة على وجه الكراء لاحتساء الخمور واستهلاك المخدرات، مؤكدا أنه أغلق باب الشقة بالمفتاح عليهما.

وانتقلت عناصر الشرطة رفقة المشتبه به إلى الغرفة ووجدوا الشاب وخليلته في حالة سكر، وأثناء التحقيق اعترفت الفتاة أنها رافقت خليلها لمجالسته ومشاركته احتساء الخمر وممارسة الجنس معه بمقابل، وهو نفس اعتراف الشاب خليل الفتاة.

ونقل الموقوفون إلى مصلحة الشرطة، حيث تم إخضاعهم لبحث معمق بين أن الموقوفة متزوجة وأم لطفلين وزوجها يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات وسبق أن ضبطت في قضية خيانة زوجية قبل أن يتنازل زوجها عن متابعتها، وأنه لضيق يدها وحالتها المادية المزرية، احترفت الدعارة والفساد.