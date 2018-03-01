ياسين بونو يغيب عن معسكر ''الأسود'' ﻿

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق جيرونا، سيغيب عن المعسكر الذي يخوضه المنتخب المغربي في مدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لمواجهة منتخب صربيا، يوم الجمعة

''شوف سبور''

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق جيرونا، سيغيب عن المعسكر الذي يخوضه المنتخب المغربي في مدينة تورينو الإيطالية، استعدادا لمواجهة منتخب صربيا، يوم الجمعة المقبل، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب معاناته من الإصابة.

وقالت صحيفة ''الآس'' الإسبانية، يومه الاثنين، عبر موقعها الرسمي، إن الطاقم الطبي للفريق الإسباني طالب من ياسين بونو عدم الذهاب إلى معسكر ''الأسود''، من أجل عدم تفاقم الإصابة التي تعرّض لها في مباراة يوم أمس الأحد، أمام ريال مدريد.