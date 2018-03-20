هام لصحاب الطاكسيات..حضيو راسكم في الليل: شوفو كيفاش تسرق طاكسي بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة أجرة صغيرة، سرقت ليلة أمس الأحد، من أمام مستعجلات مستشفى 20 غشت بالبيضاء، بعد ترجل السائق منها لفحص عطل وقع بمصابيحها الخلفية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة أجرة صغيرة، سرقت ليلة أمس الأحد، من أمام مستعجلات مستشفى 20 غشت بالبيضاء، بعد ترجل السائق منها لفحص عطل وقع بمصابيحها الخلفية.

وأوضح مصدرنا أن شخصا، استغل ترجل السائق وسرق سيارة الأجرة، وتجول بها بشوارع البيضاء، وتقدم السائق بشكاية للمصالح الأمنية التي استعانت بكاميرات المراقبة، حيث تبين لها بالفعل تجول السارق بها قبل اختفائها عن الأنظار.

وأكد ذات المصدر أن رجل سلطة تفاجأ بعد ساعات بوجود سيارة أجرة بمنطقة حد السوالم، وأبلغ مصالح الدرك الملكي التي تواصلت مع المصالح الأمنية التي أكدت لها أن السيارة مسروقة، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لإيقاف المتورط في عملية السرقة.