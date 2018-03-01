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بكلمات مؤثرة عن زوجته فاطمة ... كمال لحلو يتسلم لقب مارس دور

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 00:31 بكلمات مؤثرة عن زوجته فاطمة ... كمال لحلو يتسلم لقب مارس دور | سبور
بكلمات مؤثرة عن زوجته فاطمة ... كمال لحلو يتسلم لقب مارس دور
توج كمال لحلو، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة حمل الأثقال، ورئيس اللجنة الأولمبية، قبل قليل، بجائزة ''Mars d'or Fair''.

شوف سبور

توج كمال لحلو، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة حمل الأثقال، ورئيس اللجنة الأولمبية، قبل قليل، بجائزة ''Mars d'or Fair''.

وتسلم كمال لحلو، لقبه الذهبي بكلمات مؤثرة عن زوجته الراحلة فاطمة بنيس رفيقة دربه التي رافقت مجده الإعلامي والمهني في الإذاعة و التلفزة المغربية، بحيث أسس مجموعة إعلامية تصدر مجموعة من المجلات باللغتين العربية و الفرنسية على غرار أسبوعية ''شالانج''و ''لاغازيت'' ومجلة ''للا فاطمة'' و مجموعة إذاعات MFM.

وساهم لحلو بحنكته وتجربته في مجال التسيير في قيادة مجموعة من الأبطال المغاربة لتحقيق نتائج جيدة في مختلف الرياضات.

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