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صادم..مطلقة حملات بطريقة غير شرعية وولدات رضيعة ورماتها في الخلاء بقلعة السراغنة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 00:27 صادم..مطلقة حملات بطريقة غير شرعية وولدات رضيعة ورماتها في الخلاء بقلعة السراغنة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
صادم..مطلقة حملات بطريقة غير شرعية وولدات رضيعة ورماتها في الخلاء بقلعة السراغنة..وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بجماعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت يومه الإثنين، مطلقة، تورطت في رمي رضيعتها بمنطقة خلاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بجماعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، أوقفت يومه الإثنين، مطلقة، تورطت في رمي رضيعتها بمنطقة خلاء.

وأوضح المصدر ذاته أن مواطنين، عثروا على الرضيعة، وأبلغوا مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان ونقلت الرضيعة إلى المركز الصحي، وفتحت تحقيقا مكنها من التعرف على الأم البيولوجية.

وأشار ذات المصدر أن التحريات أفضت إلى أن الأمر يتعلق بمطلقة، تخلت عن رضيعتها التي وضعتها قبل أيام، وذلك في محاولة منها التستر على فضيحتها وإنجابها رضيعة بطريقة غير شرعية.

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المغرب شوف تيفي قلعة السراغنة رضيعة مطلقة

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