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خطير..مشجعون رجاويون في قبضة عناصر البوليساريو

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 00:08 خطير..مشجعون رجاويون في قبضة عناصر البوليساريو | سبور
خطير..مشجعون رجاويون في قبضة عناصر البوليساريو
اعترضت عناصر مسلحة موالية لـ''البوليساريو'' مشجعين للرجاء البيضاوي عائدين برا من موريتانيا، بعد متابعة مباراة فريقهم أمام نواذيبو، عصر السبت الماضي، لحساب إياب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية

''شوف تيفي''

اعترضت عناصر مسلحة موالية لـ''البوليساريو'' مشجعين للرجاء البيضاوي عائدين برا من موريتانيا، بعد متابعة مباراة فريقهم أمام نواذيبو، عصر السبت الماضي، لحساب إياب دور سدس عشر نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عدد يوم غد الثلاثاء فإن خمسة مشجعين كانوا على متن سيارة وجدوا أنفسهم محاصرين بسيارة رباعية الدفع تحمل علم جمهورية الوهم، بمنطقة منزوعة السلاح، بقرار أممي بين المغرب وموريتانيا، قبل أن يترجل أحد العناصر ويطلب منهم الكشف عن هوياتهم وأسباب المرور عبر هذه الطريق.

وأكدت اليومية أن العناصر لم يكن يبدو عليها القيام بأي مهمة بالقدر الذي كان همها الاطلاع على محتويات السيارة، وما يتوفر عليه الركاب من زاد وأمتعة، بالإمكان الاستحواذ عليها، وهو الأمر الذي أدركه المشجعون الذين دخلوا في مفاوضات مباشرة مع عناصر البوليساريو الذي أخلوا سبيلهم بعدما نالوا مبتغاهم واستفادوا من مبلغ مالي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البوليساريو الرجاء السلاح موريتانيا

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