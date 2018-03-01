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بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 22:39 تعرف على البرنامج الإعدادي للأسود قبل مواجهة صربيا | سبور
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برمج الناخب الوطني هيرفي رونار عصر يومه الإثنين 19 مارس 2018، أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لملاقاة المنتخب الصربي وديا الجمعة المقبل. وعرفت التداريب مشاركة أغلب اللاعبين

شوف سبور

 برمج الناخب الوطني هيرفي رونار عصر يومه الإثنين 19 مارس 2018، أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني استعدادا لملاقاة المنتخب الصربي وديا الجمعة المقبل.

وعرفت التداريب مشاركة أغلب اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة لخوض هذا المعسكر، في انتظار التحاق باقي اللاعبين مساء اليوم بمقر إقامة المنتخب بمدينة تورينو.

وكان الطاقم الفني للعناصر الوطنية قد برمج هذه الحصة التي دامت حوالي ساعة وخمسة عشر دقيقة، على أرضية أحد ملاعب مدرسة سيموني لوريا لكرة القدم بتورينو.

وفي برنامج غد الثلاثاء 20 مارس، سيجري الأسود حصتين تدريبيتين مغلقتين الأولى على الساعة التاسعة والنصف صباحا والثانية على الساعة الرابعة والنصف عصرا.

 

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أسود الأطلس هيرفي رونار منتخب مباريات ودية

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