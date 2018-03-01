 القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : نجم الأهلي وليد أزارو يتوج بجائزة أحسن لاعب لـ مارس دور 2018 من قلب معسكر المنتخب المغربي في إيطاليا | بووز

فيديو : نجم الأهلي وليد أزارو يتوج بجائزة أحسن لاعب لـ مارس دور 2018 من قلب معسكر المنتخب المغربي في

فيديو : لحظة تتويج المدرب جمال السلامي بجائزة مارس دور كأفضل مدرب لسنة 2017 | بووز

فيديو : لحظة تتويج المدرب جمال السلامي بجائزة مارس دور كأفضل مدرب لسنة 2017

شاهد بالفيديو لحظة تتويج الموهوب أمين حارث بجائزة مارس دور كأفضل لاعب واعد و شوفو شنو قال هو و أشرف حكيمي من قلب معسكر الأسود في إيطاليا | بووز

شاهد بالفيديو لحظة تتويج الموهوب أمين حارث بجائزة ''مارس دور'' كأفضل لاعب واعد و شوفو شنو قال هو و

القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا | بوليتيك

القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا

بالفيديو : الوداد البيضاوي يتوج بجائزة مارس دور كأفضل أداء سنة 2017 و ها شنو قال إبراهيم النقاش بعد التتويج بهذه الجائزة | بووز

بالفيديو : الوداد البيضاوي يتوج بجائزة مارس دور كأفضل أداء سنة 2017 و ها شنو قال إبراهيم النقاش بعد

رسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي للرصاص على شخص خطير بالبيضاء | بوليتيك

رسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي للرصاص على شخص خطير بالبيضاء

الملك محمد السادس يهنئ فلاديمير بوتين بعد انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ فلاديمير بوتين بعد انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية

عاجل..بعد ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..بعد ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل..شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالقنيطرة

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 22:33 القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا | بوليتيك
القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، قانون جديد حول القسمة يقضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، من شأنه أن ينهي التظلمات التي كانت بين الورثة فيما يخص بيع العقارات المحفظة

شوف تيفي

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، قانون جديد حول القسمة يقضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، من شأنه أن ينهي التظلمات التي كانت بين الورثة فيما يخص بيع العقارات المحفظة، حيث كان يعمد أحد الورثة إلى بيع حصته إلى شخص أجنبي دون إخبار بقية الشركاء من الورثة، مما يخلق مشاكل كبيرة عند القسمة، أو يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل المشتري الجديد بقوة الفعل واحتلال جزء من الملك موضوع النزاع، هذا الأمر أصبح اليوم من الماضي، حسب منطوق القانون الجديد الذي صادق عليه سعد الدين العثماني ونشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، وهو على الشكل التالي: "لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ.

ويستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به". بالتالي أصبحت القسمة باطلة إذا لم يتوافق عليها جميع الشركاء، وهذا القانون سيغير الكثير من المعطيات، خاصة أن هنالك من يبيع العقار دون استشارة مع بقية الورثة، بالتالي يمكن الطعن في العقد وفق القانون الجديد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب قانون مثير القسمة الإرث حكومة العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي للرصاص على شخص خطير بالبيضاء | بوليتيك

رسميا..هذه هي تفاصيل إطلاق شرطي للرصاص على شخص خطير بالبيضاء

الملك محمد السادس يهنئ فلاديمير بوتين بعد انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ فلاديمير بوتين بعد انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية

عاجل..بعد ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..بعد ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

رئيس جهة الشرق يتدخل لإيجاد حلول لمشاكل قطاع التصدير والاستيراد بميناء بني انصار | بوليتيك

رئيس جهة الشرق يتدخل لإيجاد حلول لمشاكل قطاع التصدير والاستيراد بميناء بني انصار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات قوية للمسؤولين عن الصيدليات اللي تشفرو فمنطقة عين السبع فكازا.. أفراد العصابة جاو بالكات كات باللثام و شفرو 6ديال الصيدليات | بــووز
منذ 48 دقيقة

تصريحات قوية للمسؤولين عن الصيدليات اللي تشفرو فمنطقة عين السبع فكازا.. أفراد العصابة جاو بالكات كات باللثام و شفرو 6ديال الصيدليات

أسرار خاصة يكشفها بطريقة كوميدية الفائز في برنامج ستانداب..جيث من أكادير لكازا /مزال معرفتش واش جراو عليا من الخدمة وهاشحال خديت ديال الفلوس و الأم ديالي بكات بزاف | معانا فنان

أسرار خاصة يكشفها بطريقة كوميدية الفائز في برنامج ستانداب..جيث من أكادير لكازا /مزال معرفتش واش جراو عليا من الخدمة وهاشحال خديت ديال الفلوس و الأم ديالي بكات بزاف

بالفيديو.. تفاصيل تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه+عرض صور جديدة | بــووز

بالفيديو.. تفاصيل تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه+عرض صور جديدة

داكشي ديال الأفلام.. 3 ديال الملثمين بطوموبيلة فاخرة فرعو باب ديال صيدلية فكازا و شفرو لفلوس | بــووز

داكشي ديال الأفلام.. 3 ديال الملثمين بطوموبيلة فاخرة فرعو باب ديال صيدلية فكازا و شفرو لفلوس

﻿

آخر المستجدات

فيديو : نجم الأهلي وليد أزارو يتوج بجائزة أحسن لاعب لـ مارس دور 2018 من قلب معسكر المنتخب المغربي في إيطاليا | بووز
منذ 19 دقيقة

فيديو : نجم الأهلي وليد أزارو يتوج بجائزة أحسن لاعب لـ مارس دور 2018 من قلب معسكر المنتخب المغربي في

فيديو : لحظة تتويج المدرب جمال السلامي بجائزة مارس دور كأفضل مدرب لسنة 2017 | بووز

فيديو : لحظة تتويج المدرب جمال السلامي بجائزة مارس دور كأفضل مدرب لسنة 2017

شاهد بالفيديو لحظة تتويج الموهوب أمين حارث بجائزة مارس دور كأفضل لاعب واعد و شوفو شنو قال هو و أشرف حكيمي من قلب معسكر الأسود في إيطاليا | بووز

شاهد بالفيديو لحظة تتويج الموهوب أمين حارث بجائزة ''مارس دور'' كأفضل لاعب واعد و شوفو شنو قال هو و

القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا | بوليتيك

القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.