القانون الذي ينتظره الجميع حول القسمة يثير جدلا واسعا ﻿

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، قانون جديد حول القسمة يقضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، من شأنه أن ينهي التظلمات التي كانت بين الورثة فيما يخص بيع العقارات المحفظة

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صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، قانون جديد حول القسمة يقضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، من شأنه أن ينهي التظلمات التي كانت بين الورثة فيما يخص بيع العقارات المحفظة، حيث كان يعمد أحد الورثة إلى بيع حصته إلى شخص أجنبي دون إخبار بقية الشركاء من الورثة، مما يخلق مشاكل كبيرة عند القسمة، أو يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل المشتري الجديد بقوة الفعل واحتلال جزء من الملك موضوع النزاع، هذا الأمر أصبح اليوم من الماضي، حسب منطوق القانون الجديد الذي صادق عليه سعد الدين العثماني ونشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، وهو على الشكل التالي: "لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ.

ويستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به". بالتالي أصبحت القسمة باطلة إذا لم يتوافق عليها جميع الشركاء، وهذا القانون سيغير الكثير من المعطيات، خاصة أن هنالك من يبيع العقار دون استشارة مع بقية الورثة، بالتالي يمكن الطعن في العقد وفق القانون الجديد.