عاجل..بعد ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، أعلن قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى زوال يوم غد الثلاثاء.

وأوضح الموفد أن القاضي، أعلن مواصلة الاستماع للمعتقل "محمد مجاوي" خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، بعد أن عرض عليه خلال جلسة اليوم، مجموعة من الفيديوهات، ووجه له أسئلة حول علاقته بلجان الدعم وتأطير بعض اللقاءات بالحسيمة، قبل أن تتقدم هيئة الدفاع عن المعتقلين بملتمس للتأجيل.

وأوضح الموفد أن ممثل النيابة العامة والمحامي الحسيني كروط لم يعترضا على ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقرر القاضي التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء.