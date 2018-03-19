عاجل وبالصور..دراجة نارية سريعة تسببات في حادث خطير بالبيضاء ﻿

شهدت منطقة التشارك بالبيضاء قبل قليل من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير خطيرة، تتمثل في دهس دراجة نارية سريعة من الحجم الكبير لطفل كان يحاول تجاوز السكة الخاصة بالترامواي .

"شوف تيفي"

شهدت منطقة التشارك بالبيضاء قبل قليل من يومه الاثنين، وقوع حادثة سير خطيرة، تتمثل في دهس دراجة نارية سريعة من الحجم الكبير لطفل كان يحاول تجاوز السكة الخاصة بالترامواي .

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن شخصا يقود دراجة نارية بسرعة جنونية بالسكة المخصصة للترامواي، دهس الطفل البالغ من العمر حوالي 12 سنة، ما تسبب في إصابة هذا الأخير بحروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الدراجين وعناصر مصلحة حوادت السير التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة، حلوا بعين المكان وفتحوا تحقيقا في الموضوع نظرا لخطورة الحادث بعد حجز الدراجة، بينما تم نقل الطفل في حالة خطيرة لمستشفى المنصور لتلقي الاسعافات الضرورية.



