يا ربي السلامة..ليلة حمراء داخل شقة بمراكش تنتهي بوفاة شابة داخل شقة عشيقها ''ولد الفشوش'' ﻿

اهتز شارع يوسف بن تاشفين بحي جليز بمراكش، يومه الإثنين، على وقع خبر صادم، يتمثل في العثور على شابة في عقدها الثاني جثة هامدة داخل شقة، لفظت أنفاسها خلال جلسة خمرية مع عشيقها المنتمي لعائلة معروفة

''شوف تيفي''

اهتز شارع يوسف بن تاشفين بحي جليز بمراكش، يومه الإثنين، على وقع خبر صادم، يتمثل في العثور على شابة في عقدها الثاني جثة هامدة داخل شقة، لفظت أنفاسها خلال جلسة خمرية مع عشيقها المنتمي لعائلة معروفة بالمدينة الحمراء.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة، فارقت الحياة بسبب إفراطها في تناول ''الخمور'' خلال قضائها لليلة حمراء رفقة عشيقها داخل شقة تعود ملكيتها لهذا الأخير البالغ من العمر حوالي 30 سنة.

وأشارت ذات المصادر أن الشاب وبعد تأكده من وفاة عشيقته، أبلغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وعاينت الجثة، بينما تم التحقيق مع الشاب للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.